Minnucci | accelerare per alienazione immobili Città Metropolitana a via Trionfale

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – “Con l’adozione del Pav 2019 e del Dup 2010-2022, il 1 agosto 2019 la Citta’ha avviato un processo di razionalizzazione edel suo patrimonioare che comprende anche il compendio abitativo di Via.” “A distanza di oltre un anno, per comprendere fino in fondo ‘lo stato dell’arte’, ho presentato una risoluzione in Commissione decima con l’obiettivo di impegnare la Regione Lazio a farsi parte attiva per mettere fine a una condizione di incertezza che tanto preoccupa gli inquilini degli.” “Ne abbiamo discusso ampiamente ieri nel corso della commissione urbanistica regionale che ha annoverato anche la presenza della Citta’di Roma Capitale, proprietaria delle unita’ari.” “Per l’ex Provincia di ...