Maradona eredità: “È battaglia ma le sanguisughe hanno già preso tutto” (Di venerdì 27 novembre 2020) Maradona eredità, un giornalista suo amico rilascia delle controverse dichiarazioni: “Diego è morto in povertà, parenti e amici sciacalli”. È battaglia per l’eredità di Maradona. Lo fanno sapere diversi organi di stampa argentini, i quali riferiscono di come i parenti stretti di Diego Armando, subito dopo avergli dato l’ultimo saluto, già ad un giorno di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 27 novembre 2020), un giornalista suo amico rilascia delle controverse dichiarazioni: “Diego è morto in povertà, parenti e amici sciacalli”. Èper l’di. Lo fanno sapere diversi organi di stampa argentini, i quali riferiscono di come i parenti stretti di Diego Armando, subito dopo avergli dato l’ultimo saluto, già ad un giorno di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : È partita la guerra per l’eredità di Maradona: tutti ora vogliono un pezzo del «tesoro» - Corriere : Dall’ex moglie Claudia fino alle due ex fidanzate Veronica Ojeda e Rocio Oliva, passando per la schiera di fratelli… - Verdoux11 : Ecco perchè i #piddini insistono sui #tamponi: sperano che tra i loro ci sia un figlio di #maradona e magari con l'… - Affaritaliani : Maradona, boom di test del Dna per presunti figli. La battaglia per l'eredità - ilfaroonline : Maradona: “Non lascerò niente ai figli”: in #Argentina si apre la partita sull’#eredità -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona eredità Sepolto Maradona si scannano sull'eredità. "È morto povero" ma è giallo sul patrimonio Il Tempo