Lombardia Arancione, durissima l'Arci: 'A Como il contagio corre e uccide. Lo fanno per l'orgia consumistica di Natale' (Di venerdì 27 novembre 2020) Come noto lo status della Lombardia sta per cambiare, passa infatti da Zona Rossa a Arancione. Domani la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta e da domenica cambiano le regole in chiave anti epidemica . Contro la decisione si scaglia duramente l'Arci di Como, con il suo presidente, Giampaolo Rosso che parla di 'decisioni che ... Leggi su comozero (Di venerdì 27 novembre 2020) Come noto lo status dellasta per cambiare, passa infatti da Zona Rossa a. Domani la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta e da domenica cambiano le regole in chiave anti epidemica . Contro la decisione si scaglia duramente l'di, con il suo presidente, Giampaolo Rosso che parla di 'decisioni che ...

