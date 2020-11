LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: Hamilton comanda la FP1, Vettel 15° e Leclerc 16° lavorano sull’assetto (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43: Quattro le vetture in pista: Hamilton, Bottas, Norris e Sainz. 12.41: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Lewis Hamilton Mercedes1:30.133 2 2 Sergio PEREZ Racing Point+0.068 3 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.144 2 4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.161 4 5 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.169 3 6 Lance STROLL Racing Point+0.427 3 7 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+0.699 2 8 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.887 3 9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.969 3 10 Esteban OCON Renault+1.152 3 11 Lando NORRIS McLaren+1.259 3 12 Daniel RICCIARDO Renault+1.438 2 13 Carlos SAINZ McLaren+1.494 5 14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.659 215 Sebastian Vettel Ferrari+1.701 316 Charles Leclerc Ferrari+1.882 4 17 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+2.166 218 Antonio ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.43: Quattro le vetture in pista:, Bottas, Norris e Sainz. 12.41: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 LewisMercedes1:30.133 2 2 Sergio PEREZ Racing Point+0.068 3 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.144 2 4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.161 4 5 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.169 3 6 Lance STROLL Racing Point+0.427 3 7 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+0.699 2 8 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.887 3 9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.969 3 10 Esteban OCON Renault+1.152 3 11 Lando NORRIS McLaren+1.259 3 12 Daniel RICCIARDO Renault+1.438 2 13 Carlos SAINZ McLaren+1.494 5 14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.659 215 SebastianFerrari+1.701 316 CharlesFerrari+1.882 4 17 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+2.166 218 Antonio ...

