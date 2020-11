LEC 2021 | Fnatic ha il suo nuovo ADC | ufficializzato Upset ex Astralis | è lui il sostituto di Rekkles

Leggi su esports247

(Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo la partenza didalla corsia inferiore, il teamha finalmente annunciato il suo. Si tratta di, proveniente dal team. La LEC ha visto diversi cambiamenti negli ultimi giorni. Luka “Perkz” Perkovi? è passato a Cloud9, lasciando così un posto nel roster di G2 Esports. Quel tassello mancante è stato subito riempito da Martin “” Larssen, l’ex volto di. I fan dell’organizzazione esports di League of Legends non vedevano l’ora di sapere chi avrebbe raccolto un’eredità così grande come quella lasciata da. Già da qualche giorno si facevano principalmente due nomi, ovvero Elias “” Lipp e Juš “Crownshot” Maruši?: era fin troppo chiaro che la scelta di...