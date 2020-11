Incidenza Covid in età pediatrica al 14% | a giugno era al 4%

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – “In Italia l’dei casi-19 in eta’e’ passata dal 3,7% di agosto al 12.2% di oggi. Nel Lazio, invece, sui 60.646 casi totali, quelli pediatrici sono 9mila e l’delle due fasce 0-9/10-19 anni oggi si attesta al 14%, sebbene afosse del 4%”. A dirlo e’ Laura Cursi, dell’Unita’ operativa di Pediatria Generale e Malattie Infettive dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ (Opbg), nella sua relazione sui dati epidemiologici e presentazione clinica dei bambini conpresso l’Opbg, al congresso straordinario della Societa’ italiana di pediatria (Sip) in corso fino a domani. È un trend, quindi, in aumento quello dei casitra i minori, confermato anche dagli ultimi dati forniti dagli istituti Seresmi e Lazzaro Spallanzani, ...