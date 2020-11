ardovig : RT @orizzontescuola: Gissi (Cisl Scuola): “In classe anche nei weekend? L’ennesima provocazione” - orizzontescuola : Gissi (Cisl Scuola): “In classe anche nei weekend? L’ennesima provocazione” -

Ultime Notizie dalla rete : Gissi Cisl

Orizzonte Scuola

di Veronica Passeri Maddalena Gissi, segretaria generale della Cisl Scuola, apre, a certe condizioni, alla scuola di pomeriggio ma boccia l’appello lanciato da Condorcet per allungare l’anno scolastic ...Ipotesi ritorno in classe dal 9 dicembre (per due settimane), ma la scuola italiana non è affatto pronta. La Ministra dell’Istruzione ...