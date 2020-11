Ginnastica artistica, le Fate raccontano le loro Final Six (Di venerdì 27 novembre 2020) Le Final Six di Ginnastica incantano Napoli al PalaVesuvio. L’ultima competizione del 2020 è stata raccontata nel nuovo appuntamento di Ginnasticomania, il programma a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport. E’ la Brixia Brescia ad essersi laureata Campionessa d’Italia. Le Fate, infatti, si sono imposte con 23 punti speciali sui 24 disponibili e vincendo sette scontri diretti sugli otto in programma. Sono Giorgia Villa, Asia e Alice D’Amato e Martina Maggio ad intervenire ai microfoni della nostra Chiara Sani per commentare i loro obiettivi in questa competizione, con l’aggiunta di qualche simpatica confidenza, menzionando e ringraziando le Fiamme Oro per il continuo sostengo nella loro attività. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale. LA VIDEO INTERVISTA ALLE ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) LeSix diincantano Napoli al PalaVesuvio. L’ultima competizione del 2020 è stata raccontata nel nuovo appuntamento di Ginnasticomania, il programma a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport. E’ la Brixia Brescia ad essersi laureata Campionessa d’Italia. Le, infatti, si sono imposte con 23 punti speciali sui 24 disponibili e vincendo sette scontri diretti sugli otto in programma. Sono Giorgia Villa, Asia e Alice D’Amato e Martina Maggio ad intervenire ai microfoni della nostra Chiara Sani per commentare iobiettivi in questa competizione, con l’aggiunta di qualche simpatica confidenza, menzionando e ringraziando le Fiamme Oro per il continuo sostengo nellaattività. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale. LA VIDEO INTERVISTA ALLE ...

