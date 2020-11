Fognature nuove | addio allagamenti in centro a Origgio

(Di venerdì 27 novembre 2020) Mai più: si potenzierà la rete fognaria. Rimarranno impresse a lungo, nella mente di chi ha visto coi suoi occhi, le immagini delle strade come fiumi in piena durante il nubifragio di luglio: le più colpite erano state le vie Dante e Manzoni, dove bar, esercizi commerciali e ambulatori avevano subito grossi td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

CAMERINO - Approvato il progetto esecutivo per 4 milioni di euro. Individuata la zona della nuova area camper in località Le Calvie, ok al bilancio consolidato ...Laterina – Pergine Valdarno, 27 novembre 2020 – Nuove Acque, il gestore del servizio idrico della provincia di Arezzo e parte della provincia di Siena, ha completato il collettamento alla fognatura de ...