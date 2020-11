Covid 19 in Campania, De Luca: “La zona rossa è una buffonata” (VIDEO) (Di venerdì 27 novembre 2020) Vincenzo De Luca: il governatore della Campania contesta ancora una volta la divisione dell’Italia in zone gialle, arancioni e rosse. Poi l’attacco sulle terapie intensive: “Alcune regioni falsificano i dati”. Nel consueto punto del venerdì su Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, attacca di nuovo il governo per la divisione in zone dell’Italia Leggi su 2anews (Di venerdì 27 novembre 2020) Vincenzo De: il governatore dellacontesta ancora una volta la divisione dell’Italia in zone gialle, arancioni e rosse. Poi l’attacco sulle terapie intensive: “Alcune regioni falsificano i dati”. Nel consueto punto del venerdì su Facebook, il governatore della, Vincenzo De, attacca di nuovo il governo per la divisione in zone dell’Italia

SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: “Le zone sono una grande una buffonata” - Agenzia_Ansa : #Covid, bando dei #medici per la #Campania: rinunciano due su tre. 97 su 156 dicono no. In servizio solo 27, di cui… - MediasetTgcom24 : Napoli, infermiere in pensione ritorna al lavoro: muore di Covid a 75 anni | I colleghi del 118: 'E' morto da eroe'… - TeleradioNews : Covid, utilizzare strutture dismesse per sopperire alle altre patologie - TeleradioNews : Covid, utilizzare strutture dismesse per sopperire alle altre patologie -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Guerra: “Spero che assembramenti a Napoli non portino contagi”

Quello che è successo a Napoli nella serata del 26 novembre 2020 ha scatenato numerose polemiche. Ci sono state manifestazioni pubbliche di cordoglio in città per la morte di Diego Armando Maradona. A ...

Covid, utilizzare strutture dismesse per sopperire alle altre patologie

Da più parti, specie in Campania per aumento di casi Covid, si chiede di utilizzare le strutture sanitarie dismesse per sopperire alla mancanza di presidi ospedalieri per la cura delle varie patologie ...

Quello che è successo a Napoli nella serata del 26 novembre 2020 ha scatenato numerose polemiche. Ci sono state manifestazioni pubbliche di cordoglio in città per la morte di Diego Armando Maradona. A ...Da più parti, specie in Campania per aumento di casi Covid, si chiede di utilizzare le strutture sanitarie dismesse per sopperire alla mancanza di presidi ospedalieri per la cura delle varie patologie ...