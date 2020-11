"Vaccinati contagiano", "Falso" Che scontro tra Capua e Burioni (Di giovedì 26 novembre 2020) Francesca Galici Il dibattito sul vaccino contro il coronavirus infiamma le discussioni e anche tra gli scienziati dilagano opinioni diametralmente opposte, come dimostra il botta e risposta indiretto tra Ilaria Capua e Roberto Burioni In Italia, così come nel resto del mondo, cresce l'attesa per il vaccino contro il coronavirus. Alcuni progetti sembrano dare ottime risultanze in termini di efficacia e questo potrebbe significare la fine dell'emergenza e il ritorno a una normalità simile a quella vissuta fino allo scorso febbraio. Tuttavia, anche in questo caso la scienza si mostra spaccata nelle sue esternazioni, causando grande confusione ma, soprattutto, minando la fiducia dei cittadini. I primi a nutrire qualche dubbio sugli effetti delle vaccinazioni sono i medici stessi, che portano argomentazioni diverse alle loro perplessità, ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) Francesca Galici Il dibattito sul vaccino contro il coronavirus infiamma le discussioni e anche tra gli scienziati dilagano opinioni diametralmente opposte, come dimostra il botta e risposta indiretto tra Ilariae RobertoIn Italia, così come nel resto del mondo, cresce l'attesa per il vaccino contro il coronavirus. Alcuni progetti sembrano dare ottime risultanze in termini di efficacia e questo potrebbe significare la fine dell'emergenza e il ritorno a una normalità simile a quella vissuta fino allo scorso febbraio. Tuttavia, anche in questo caso la scienza si mostra spaccata nelle sue esternazioni, causando grande confusione ma, soprattutto, minando la fiducia dei cittadini. I primi a nutrire qualche dubbio sugli effetti delle vaccinazioni sono i medici stessi, che portano argomentazioni diverse alle loro perplessità, ...

