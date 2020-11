Uomini e Donne, Giulio Raselli si scaglia contro l’ex collega Andrea Zelletta (Di giovedì 26 novembre 2020) Giulio Raselli non ha mezze misure: ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, l’ex tronista di Uomini e Donne si è scagliato con forza contro il suo collega nello studio di Maria De Filippi, Andrea Zelletta. Ha ricordato infatti un episodio avvenuto dietro le quinte di Uomini e Donne, dove il modello tarantino avrebbe mostrato la sua doppia faccia: se infatti lontano dalle telecamere faceva l’amico, in studio poi lo attaccava, pugnalandolo alle spalle. Non solo, perché anche Giulio indirettamente accusa Zelletta di essere un “comodino”, affermando che lui sarebbe molto più incisivo e istintivo. Raselli non lesina critiche neanche a ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 26 novembre 2020)non ha mezze misure: ospite dell’ultima puntata di Casa Chi,tronista disi èto con forzail suonello studio di Maria De Filippi,. Ha ricordato infatti un episodio avvenuto dietro le quinte di, dove il modello tarantino avrebbe mostrato la sua doppia faccia: se infatti lontano dalle telecamere faceva l’amico, in studio poi lo attaccava, pugnalandolo alle spalle. Non solo, perché ancheindirettamente accusadi essere un “comodino”, affermando che lui sarebbe molto più incisivo e istintivo.non lesina critiche neanche a ...

