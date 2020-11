Torino. otto indagati per gli anziani morti nelle Rsa del lusso (Di giovedì 26 novembre 2020) Così in fretta che l'atto della giunta non era neppure pubblicato in Gazzetta ufficiale. Solo una comunicazione via email era stata recapitata al circuito di case di riposo private, e Chiabrera e D'... Leggi su torino.repubblica (Di giovedì 26 novembre 2020) Così in fretta che l'atto della giunta non era neppure pubblicato in Gazzetta ufficiale. Solo una comunicazione via email era stata recapitata al circuito di case di riposo private, e Chiabrera e D'...

Tre componenti della commissione di vigilanza dell'Asl Città di Torino, e il presidente, insieme ai vertici delle case di riposo del Gruppo Gheron che accolsero anziani malati di coronavirus dagli osp ...

Inchiesta Ream bis, in Procura dirigenti di Comune e Regione

Accertamenti sul periodo della giunta Fassino: si indaga per turbativa d’asta e il fascicolo è aperto dalla scorsa estate ...

Tre componenti della commissione di vigilanza dell'Asl Città di Torino, e il presidente, insieme ai vertici delle case di riposo del Gruppo Gheron che accolsero anziani malati di coronavirus dagli osp ...