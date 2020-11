Serie A, le designazioni arbitrali della 9ª giornata: Di Bello per Napoli-Roma (Di giovedì 26 novembre 2020) L’AIA ha ufficializzato le squadre arbitrali per la 9ª giornata di campionato di Serie A: Di Bello per Napoli-Roma, Abisso per Milan-Fiorentina L’AIA ha ufficializzato le squadre arbitrali per la 9ª giornata di Serie A. Ecco tutti i dettagli. ATALANTA – H. VERONA Sabato 28/11 h. 20.45 MASSA IMPERIALE – TARDINO IV: MARINELLI VAR: LA PENNA AVAR: PASSERI BENEVENTO – JUVENTUS Sabato 28/11 h. 18.00 PASQUA BOTTEGONI – LOMBARDO IV: SACCHI VAR: DI PAOLO AVAR: CECCONI BOLOGNA – CROTONE h. 15.00 SERRA MONDIN – DEI GIUDICI IV: ORSATO VAR: VALERI AVAR: DE MEO CAGLIARI – SPEZIA h. 18.00 MARINI PAGLIARDINI – VONO IV: MAGGIONI VAR: GIACOMELLI AVAR: COSTANZO GENOA – PARMA Lunedì 30/11 h. 20.45 MARIANI PRENNA – VILLA IV: DI MARTINO VAR: MARESCA AVAR: ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) L’AIA ha ufficializzato le squadreper la 9ªdi campionato diA: Diper, Abisso per Milan-Fiorentina L’AIA ha ufficializzato le squadreper la 9ªdiA. Ecco tutti i dettagli. ATALANTA – H. VERONA Sabato 28/11 h. 20.45 MASSA IMPERIALE – TARDINO IV: MARINELLI VAR: LA PENNA AVAR: PASSERI BENEVENTO – JUVENTUS Sabato 28/11 h. 18.00 PASQUA BOTTEGONI – LOMBARDO IV: SACCHI VAR: DI PAOLO AVAR: CECCONI BOLOGNA – CROTONE h. 15.00 SERRA MONDIN – DEI GIUDICI IV: ORSATO VAR: VALERI AVAR: DE MEO CAGLIARI – SPEZIA h. 18.00 MARINI PAGLIARDINI – VONO IV: MAGGIONI VAR: GIACOMELLI AVAR: COSTANZO GENOA – PARMA Lunedì 30/11 h. 20.45 MARIANI PRENNA – VILLA IV: DI MARTINO VAR: MARESCA AVAR: ...

