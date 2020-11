Se ne sono resi conto Ghisleri | il trionfo di Berlusconi | stoccata a Salvini e Meloni?

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il caso politico del giorno è senza ombra di dubbio il voto compatto del centrodestra sullo scostamento di bilancio: sì di Forza Italia ma soprattutto sì di Lega e Fratelli d'Italia. Mossa che lascia pochi alibi a Giuseppe Conte. E il caso politico del giorno viene commentato a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, da Alessandra: "L'opposizione si è resache non si può solo criticare il governo, la politica deve essere responsabile", premette la sondaggista che non sbaglia mai. E ancora, aggiunge: "Il centrodestra ha votato lo scostamento di bilancio, voglio confidare nel fatto che sia un'intesa per andare oltre. L'opposizione si è resache non si può solo criticare il governo in una situazione così complicata", ha concluso. Parole che certificano la vittoria quello che la ...

Prezzi tornati ai valori del 2000 nel giro di nove mesi e interi palazzi in vendita in pieno centro. Tre in piazza Ferretto, due in area piazza Barche, l’altro in via Carducci: l’area pedonale e la Zt ...23 indirizzi eccellenti premiati con le Tre Torte, il riconoscimento speciale per il fuoriclasse Iginio Massari, una miniguida ai più eclettici pastry chef ...