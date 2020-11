"Questo è il risultato di 4 giorni di botte. Mostro la mia faccia perché non deve accadere" (Di giovedì 26 novembre 2020) “Il 4 giugno 2019 sono arrivata al pronto soccorso del Policlinico così. Questo è il risultato di 4 giorni di botte incessanti, ovunque”. Comincia con queste parole il racconto di Beatrice, una soccorritrice della Croce Verde Baggio, che ha deciso di affidare la sua storia ai social, perché ciò che è successo a lei “non deve mai accadere”.Beatrice mostra su Facebook due scatti di lei a confronto: nel secondo appare sorridente con indosso la tuta da operatrice della Croce Verde, nel primo si trova in un letto d’ospedale, con il volto ricoperto di lividi. “E pensare che una di quelle sere sono anche uscita per strada con questa faccia: terrorizzata, senza un telefono, senza occhiali per vedere, con ‘l’uomo’ al mio fianco che mi teneva il braccio e mi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) “Il 4 giugno 2019 sono arrivata al pronto soccorso del Policlinico così.è ildi 4diincessanti, ovunque”. Comincia con queste parole il racconto di Beatrice, una soccorritrice della Croce Verde Baggio, che ha deciso di affidare la sua storia ai social,ciò che è successo a lei “nonmai”.Beatrice mostra su Facebook due scatti di lei a confronto: nel secondo appare sorridente con indosso la tuta da operatrice della Croce Verde, nel primo si trova in un letto d’ospedale, con il volto ricoperto di lividi. “E pensare che una di quelle sere sono anche uscita per strada con questa: terrorizzata, senza un telefono, senza occhiali per vedere, con ‘l’uomo’ al mio fianco che mi teneva il braccio e mi ...

