Per Filippo Facci, Maradona è «un cervello strappato a una favela»

Diego Armando Maradona non è mai stato ben voluto, questa è la verità. Anche se oggi, in ogni parte del mondo, c'è esaltazione e ricordo commosso. Se quest'ultimo atteggiamento è comunque dettato dal rispetto davanti alla morte, c'è chi – in ogni caso – non riesce a contenere al suo interno parole biliose. Si pensi, ad esempio, all'editorialista di Libero Filippo Facci su Maradona che – nella tardissima serata di ieri – si è lasciato andare a un commento su Facebook davvero poco adatto al contesto.

Facci su Maradona e il cervello strappato alla favela

«Uno dei due o tre più grandi calciatori di ogni tempo, per il resto un cervello strappato a una favela»

Maradona è morto a 60 anni per una crisi respiratoria. La gloria, gli eccessi e la caduta: leader in campo e icona anche dopo il ritiro ...

