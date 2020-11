Morte Maradona, il post del Rijeka: “Probabilmente saremo tra gli ultimi a giocare al San Paolo, dovrebbe presto prendere il suo nome” (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Rijeka ha svolto l’ultimo allenamento al San Paolo ieri pomeriggio prima della sfida di questa sera contro il Napoli. Il club croato ha osservato un minuto di silenzio e ha scritto sui profili social ufficiali:“Il Rijeka diventerà la prima squadra a giocare a Napoli dopo la Morte di Diego Maradona e probabilmente una delle ultime a giocare allo Stadio San Paolo, che presto dovrebbe prendere il nome dall’immortale argentino”. Il post del Rijeka Foto: sito ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) Ilha svolto l’ultimo allenamento al Sanieri pomeriggio prima della sfida di questa sera contro il Napoli. Il club croato ha osservato un minuto di silenzio e ha scritto sui profili social ufficiali:“Ildiventerà la prima squadra aa Napoli dopo ladi Diegoe probabilmente una delle ultime aallo Stadio San, cheil nome dall’immortale argentino”. IldelFoto: sito ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

