Marta muore a 10 anni nella palestra della scuola: non ha sbattuto la testa (Di giovedì 26 novembre 2020) Il decesso della piccola Marta è ancora avvolto in un alone di mistero. Solo l’autopsia chiarirà una volta per tutte i motivi che hanno portato all’atroce dipartita La città di Palermo è ancora sotto shock. La tragica e prematura morte di Marta a soli 10 anni durante l’ora di educazione fisica ha lasciato di sasso il capoluogo siciliano e non solo. Un dramma avvenuto nell’Istituto Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo, mentre si trovava in palestra con i suoi compagni di classe. Dopo averla vista accasciarsi a terra, i docenti hanno tentato invano di rianimarla. Inutile anche l’intervento dei sanitari del 118. Troppo tardi, troppo atroce, Marta non ce l’ha fatta. I genitori sono stati informati mentre erano a lavoro. Mai avrebbero potuto immaginare di ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) Il decessopiccolaè ancora avvolto in un alone di mistero. Solo l’autopsia chiarirà una volta per tutte i motivi che hanno portato all’atroce dipartita La città di Palermo è ancora sotto shock. La tragica e prematura morte dia soli 10durante l’ora di educazione fisica ha lasciato di sasso il capoluogo siciliano e non solo. Un dramma avvenuto nell’Istituto Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo, mentre si trovava incon i suoi compagni di classe. Dopo averla vista accasciarsi a terra, i docenti hanno tentato invano di rianimarla. Inutile anche l’intervento dei sanitari del 118. Troppo tardi, troppo atroce,non ce l’ha fatta. I genitori sono stati informati mentre erano a lavoro. Mai avrebbero potuto immaginare di ...

Ultime Notizie dalla rete : Marta muore Marta, morta a 10 anni nella palestra della scuola: “Tragedia immane che colpisce tutta Palermo” Fanpage.it Leoluca Orlando esprime il suo cordoglio alla famiglia della piccola Marta

Il sindaco di Palermo ha rivolto un forte messaggio di cordoglio alla famiglia della piccola Marta, morta a scuola a soli 10 anni.

