L'uomo che ha massacrato la compagna con 8 coltellate sostiene di essere stato aggredito (Di giovedì 26 novembre 2020) L'uomo che ha massacro la compagna a coltellate sostiene di averla uccisa perché lei lo aveva aggredito in camera la detto. È la versione che Giuseppe Forciniti, 33 anni, ha dato agli inquirenti dopo aver colpito a morte Aurelia Laurenti, 32, in una villetta di Roveredo in Piano, dove la coppia viveva con i due figli. Tra pause e lacrime ha detto la sua sulla lite esplosa con Aurelia, una situazione che negli ultimi tempi era piuttosto frequente tanto che la donna avrebbe confessato a una vicina di casa di "stare con lui solamente per i suoi due figli". Forciniti per giustificare la sua feroce violenza culminata con otto fendenti al collo della donna, ha detto di essere stato aggredito al culmine di una violenta discussione e poi di avere avuto la micidiale reazione. ... Leggi su agi (Di giovedì 26 novembre 2020) L'che ha massacro la compagna adi averla uccisa perché lei lo avevain camera la detto. È la versione che Giuseppe Forciniti, 33 anni, ha dato agli inquirenti dopo aver colpito a morte Aurelia Laurenti, 32, in una villetta di Roveredo in Piano, dove la coppia viveva con i due figli. Tra pause e lacrime ha detto la sua sulla lite esplosa con Aurelia, una situazione che negli ultimi tempi era piuttosto frequente tanto che la donna avrebbe confessato a una vicina di casa di "stare con lui solamente per i suoi due figli". Forciniti per giustificare la sua feroce violenza culminata con otto fendenti al collo della donna, ha detto dial culmine di una violenta discussione e poi di avere avuto la micidiale reazione. ...

