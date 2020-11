Il cuscino che si modella per evitarti fastidi a testa e collo (Di giovedì 26 novembre 2020) Milioni di persone accusano dolori al collo e alla testa, russano o sono colpiti dall’insonnia. Disturbi, questi, che derivano dalla posizione sbagliata assunta nel corso della notte che pregiudicano la postura corretta. E i normali cuscini non aiutano a risolvere il problema, come invece promette di fare Matrix Pillow, modello ottenuto da 14 cubi in memory foam che agiscano in maniera indipendente, permettendo al cuscino di modellarsi per dare un sostegno a testa e collo. Realizzato con un sistema brevettato che, secondo l’azienda ideatrice F1F2, dona sollievo assicurando periodi di sonno profondo più lunghi rispetto alla media. Grazie al design a cubi e alle scanalature tra le varie imbottiture, il cuscino favorisce la circolazione dell’aria nell’area della ... Leggi su wired (Di giovedì 26 novembre 2020) Milioni di persone accusano dolori ale alla, russano o sono colpiti dall’insonnia. Disturbi, questi, che derivano dalla posizione sbagliata assunta nel corso della notte che pregiudicano la postura corretta. E i normali cuscini non aiutano a risolvere il problema, come invece promette di fare Matrix Pillow, modello ottenuto da 14 cubi in memory foam che agiscano in maniera indipendente, permettendo aldirsi per dare un sostegno a. Realizzato con un sistema brevettato che, secondo l’azienda ideatrice F1F2, dona sollievo assicurando periodi di sonno profondo più lunghi rispetto alla media. Grazie al design a cubi e alle scanalature tra le varie imbottiture, ilfavorisce la circolazione dell’aria nell’area della ...

falaheecms : RT @jackicms: Io da 8 mesi a questa parte dato che oggi sono esattamente 8 mesi che ho iniziato a parlare con Alexa poggio serenamente la t… - demoliti0n : sta meglio, è riuscito a mettersi nel suo cuscino ieri non riusciva perché sprofondava e gli faceva male, sono tant… - hypenguk : quando nella serie Stiles dice che non riesce a dormire senza il suo cuscino, in realtà è dylan che non riesce a fa… - jhosslerfake : @MadsLewisF ahh e dillo, io che ne sooo *le rilancia il cuscino* - wayvdominazione : @kookandle No devo sostenerti che sennò muori pure te,,, ti metto lui come cuscino ?????????? -