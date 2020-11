Grande Fratello Vip, nuovo concorrente in arrivo: volto amatissimo dal pubblico (Di giovedì 26 novembre 2020) Grande Fratello Vip, nuovo concorrente in arrivo nella casa più spiata d’Italia: volto amatissimo dal pubblico pronto a partire In un momento tanto critico a causa del Coronavirus, sappiamo che il Grande Fratello Vip, rappresenta un momento di svago e leggerezza per gli Italiani che sono costretti a stare casa. Mentre durante il primo lockdown gli autori avevano deciso di abbreviare i tempi facendo finire prima il reality show, adesso si è deciso per allungare il gioco e portarlo fino a fine febbraio. La reazione dei vipponi è stata tutt’altro che positiva. Grande Fratello VipIn molti infatti si sono fatti prendere dallo sconforto, decidendo di abbandonare il ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 26 novembre 2020)Vip,innella casa più spiata d’Italia:dalpronto a partire In un momento tanto critico a causa del Coronavirus, sappiamo che ilVip, rappresenta un momento di svago e leggerezza per gli Italiani che sono costretti a stare casa. Mentre durante il primo lockdown gli autori avevano deciso di abbreviare i tempi facendo finire prima il reality show, adesso si è deciso per allungare il gioco e portarlo fino a fine febbraio. La reazione dei vipponi è stata tutt’altro che positiva.VipIn molti infatti si sono fatti prendere dallo sconforto, decidendo di abbandonare il ...

ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - Superteorico : RT @AzzurraBarbuto: Non fraintendetemi: ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Ma io rimpiango i tempi andati in cui gli attori… - freethinkss : RT @drunkharryx_: Eligreg: “Un po’ dispiace perché ci saranno nuovi concorrenti, ma siamo noi il grande fratello 5” NON.TOCCATEMI.HO.BISOG… -