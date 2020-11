Free Agency 2020, vincitrici e non del momento più caldo della off-season (Di giovedì 26 novembre 2020) Nonostante la Free Agency di quest’anno non fosse stracolma di talenti è stata comunque ricca di sorprese e colpi di scena. Tra questi sicuramente c’è Montrezl Harrell che non vola via da Los Angeles ma cambia sponda, legandosi ai Lakers con un biennale da 19 milioni. Sempre restando in casa gialloviola bisogna sottolineare oltre all’arrivo di Dennis Schroder via trade anche le conferme di Kentavious Caldwell-Pope e Markieff Morris e la ciliegina sulla torta Marc Gasol. Ai cugini dei Clippers è andata decisamente peggio non essendo riusciti a trovare la “benedetta” point guard. Niente contender per Danilo Gallinari che torna a est per la prima volta dai tempi dei Knicks e firma un triennale agli Hawks. Gordon Hayward strappa a Michael Jordan, e ai suoi Charlotte Hornets, un quadriennale da 120 milioni. Le vincitrici ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Nonostante ladi quest’anno non fosse stracolma di talenti è stata comunque ricca di sorprese e colpi di scena. Tra questi sicuramente c’è Montrezl Harrell che non vola via da Los Angeles ma cambia sponda, legandosi ai Lakers con un biennale da 19 milioni. Sempre restando in casa gialloviola bisogna sottolineare oltre all’arrivo di Dennis Schroder via trade anche le conferme di Kentavious Caldwell-Pope e Markieff Morris e la ciliegina sulla torta Marc Gasol. Ai cugini dei Clippers è andata decisamente peggio non essendo riusciti a trovare la “benedetta” point guard. Niente contender per Danilo Gallinari che torna a est per la prima volta dai tempi dei Knicks e firma un triennale agli Hawks. Gordon Hayward strappa a Michael Jordan, e ai suoi Charlotte Hornets, un quadriennale da 120 milioni. Le...

THEcionny10 : Siamo quasi nel 2021 e c'è ancora gente che si chiede come mai Whiteside abbia firmato al minimo salariale e a free… - SportandoIT : Howard parla della firma ai 76ers: Doc Rivers unico coach che mi ha chiamato nella free agency - SpugnAntonio : @MarcoAMunno In passato volavano cifre assurde per questi giocatori.. whiteside, mozgov e Byiombo. Questa free agen… - andreghezzi82 : draft, free agency nba, tyson e maradona! se volete ci trovate sul canale YT di @TCE_radio - dchinellato : Marc Gasol ha detto di non aver mai pensato di tornare in Spagna: “Mi sono sorpreso quando ho letto quelle cose. Io… -

Ultime Notizie dalla rete : Free Agency NBA, tutte le mosse della Free Agency Basketinside Howard parla della firma ai 76ers: Doc Rivers unico coach che mi ha chiamato nella free agency

Dwight Howard ha parlato della sua firma ai Philadelphia 76ers arrivata a sorpresa dato che erano uscite news, con tanto di tweet del giocatore, su un suo ritorno ai Lakers. “Vincere il titolo ha sign ...

Mercato NBA: ecco i movimenti principali delle ultime settimane, dal Draft alla free-agency

Superate ormai le fasi più calde del mercato NBA, è arrivato il momento di compiere un primo bilancio di quanto avvenuto tra la notte del Draft dello scorso 18 novembre e la giornata di oggi. Ecco dun ...

Dwight Howard ha parlato della sua firma ai Philadelphia 76ers arrivata a sorpresa dato che erano uscite news, con tanto di tweet del giocatore, su un suo ritorno ai Lakers. “Vincere il titolo ha sign ...Superate ormai le fasi più calde del mercato NBA, è arrivato il momento di compiere un primo bilancio di quanto avvenuto tra la notte del Draft dello scorso 18 novembre e la giornata di oggi. Ecco dun ...