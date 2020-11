Coronavirus - Patenti, la validità è prorogata al 30 aprile 2021 (Di giovedì 26 novembre 2020) Come anticipato da Quattroruote, la validità delle Patenti scadute a partire dal 31 gennaio 2020 e che scadranno nei prossimi mesi è stata prorogata al 30 aprile 2021. In realtà, la norma introdotta dal parlamento al cosiddetto dl Covid, approvato definitivamente ieri alla Camera, aggancia la nuova scadenza di questi documenti con il termine dello stato d'emergenza dovuto alla pandemia. Il quale è attualmente fissato, per l'appunto, al 30 aprile 2020. Dunque, nel caso in cui lo stato d'emergenza dovesse essere ulteriormente prorogato, lo saranno anche le scadenze dei documenti. opportuno ricordare che la proroga riguarda tutte le Patenti scadute a partire dal 31 gennaio 2020: i documenti scaduti in data antecedente, dunque, non rientrano nel provvedimento e non ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 26 novembre 2020) Come anticipato da Quattroruote, ladellescadute a partire dal 31 gennaio 2020 e che scadranno nei prossimi mesi è stataal 30. In realtà, la norma introdotta dal parlamento al cosiddetto dl Covid, approvato definitivamente ieri alla Camera, aggancia la nuova scadenza di questi documenti con il termine dello stato d'emergenza dovuto alla pandemia. Il quale è attualmente fissato, per l'appunto, al 302020. Dunque, nel caso in cui lo stato d'emergenza dovesse essere ulteriormente prorogato, lo saranno anche le scadenze dei documenti. opportuno ricordare che la proroga riguarda tutte lescadute a partire dal 31 gennaio 2020: i documenti scaduti in data antecedente, dunque, non rientrano nel provvedimento e non ...

sabrinabonfri : RT @ultimenotizie: Nuovo termine per le patenti e i fogli rosa scaduti o in scadenza durante l'emergenza Coronavirus. Lo scrive il Mit. Il… - NewSicilia : La proroga ha ricevuto l'ok da parte della Camera #Newsicilia - EmMicucci : RT @ultimenotizie: Nuovo termine per le patenti e i fogli rosa scaduti o in scadenza durante l'emergenza Coronavirus. Lo scrive il Mit. Il… - ultimenotizie : Nuovo termine per le patenti e i fogli rosa scaduti o in scadenza durante l'emergenza Coronavirus. Lo scrive il Mit… - ClubAlfaIt : Patenti e Fogli rosa scaduti validi per tutto aprile 2020 #Coronavirus #NotizieAuto -