Tutorial sexy per fare la spesa: il programma Rai «Detto fatto» travolto dalle polemiche – Il video

Tutorial sexy per fare la spesa vanno in onda sulla Rai, concessionaria italiana del servizio pubblico radiotelevisivo, provocando un'ondata di indignazione e accuse di sessismo. Nel mirino il programma pomeridiano di Rai 2 Detto fatto. Durante la puntata del 24 novembre, la conduttrice Bianca Guaccero ha dato spazio a una guida per consigliare alle donne come andare al supermercato in maniera più accattivante, reclutando per l'occasione la pole dancer Emily Angelillo. 

Tacchi alti, minigonna, ombelico scoperto anche in pieno autunno e un suggerimento finale: «Se voglio dare un tocco un pochino più intrigante alla situazione, posso alzare il ginocchio». In molti e molte non hanno gradito, postando su Twitter commenti di questo tenore.

