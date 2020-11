Torre Annunziata piange quattro cittadini | “Il virus continua a sottrarre affetti”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –decessi nelle ultime 24 ore., comune in provincia di Napoli,le nuove vittime del corona. Ad annunciarle è il sindaco Vincenzo Ascione nel consueto bollettino giornaliero. ”Con profondo dolore apprendiamo la notizia di altridecessi da Covid-19 nella nostra città – afferma il primo cittadino – sebbene i numeri relativi ai contagi appaiano in calo, iltantissime persone all’affetto dei propri cari. Circostanze che suscitano in tutti noi profondi sentimenti di tristezza. L’amministrazione comunale è vicina ai familiari delle vittime, ai quali esprime il proprio cordoglio”. Nell’ultimo giorno sono stati inoltre registrati 23 ...