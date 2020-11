Task Force Italia | Web Talk con il vice ministro Pierpaolo Sileri

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Appuntamento venerdì 27 Novembre p.v. alle ore 11.30 per il weborganizzato da, in partnership con l’Accademia Internazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale (Aises), Universal Trust e Global Investors Alliance. Valerio De Luca, presidente di, intervistadella Sanità. Intervengono i componenti di: Dina RAVERA,presidente di; Elena Bottinelli,ceo di IRCCS Ospedale San Raffaele; Simona Comandè, presidente e ceo Philips S.p.A.,, Israele e ...

Ultime Notizie dalla rete : Task Force

Affaritaliani.it

La scorsa settimana, Segnalato dagli Stati Uniti Right to Know che un'influente dichiarazione su The Lancet firmata da 27 eminenti scienziati della salute pubblica sulle origini di SARS-CoV-2 è stata ...Il Dichiarazione del 18 febbraio ha condannato "teorie del complotto" che suggeriscono che COVID-19 potrebbe provenire da un laboratorio, e hanno detto che gli scienziati "concludono in modo schiaccia ...