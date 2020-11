Stefano De Martino sexy in bianco e nero. E Andrea Delogu non si trattiene (Di mercoledì 25 novembre 2020) Stefano De Martino è uno dei single più ambiti degli ultimi mesi e, tra le sue grandi ammiratrici, spunta anche Andrea Delogu. Ma la loro è solo un’amicizia. Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, pare che Stefano De Martino abbia deciso di rimanere da solo nonostante sia stato avvistato con la modella Maria L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020)Deè uno dei single più ambiti degli ultimi mesi e, tra le sue grandi ammiratrici, spunta anche. Ma la loro è solo un’amicizia. Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, pare cheDeabbia deciso di rimanere da solo nonostante sia stato avvistato con la modella Maria L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

LaMammaN1 : - zazoomblog : Stefano De Martino inaspettata passione: così affronta la vita da single - #Stefano #Martino #inaspettata - maatiside : RT @MuseoEgizio: In diretta ora il direttore Christian Greco e il professor Stefano De Martino per raccontarci la diffusione di #pandemie n… - Museodata : RT @MuseoEgizio: In diretta ora il direttore Christian Greco e il professor Stefano De Martino per raccontarci la diffusione di #pandemie n… - AlexBonoVox1 : RT @MuseoEgizio: In diretta ora il direttore Christian Greco e il professor Stefano De Martino per raccontarci la diffusione di #pandemie n… -