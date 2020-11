' Siamo Sovicille' | l' amministrazione sostiene i ristoratori del territorio con un progetto online dedicato alle attività del territorio

(Di mercoledì 25 novembre 2020) ... piu profondamente, un'opportunita di incontro e uno strumento per rinsaldare la coesione sociale, che continuera a essere utilmente attivo nel quotidiano anche dopo la fine dell'emergenza sanitaria".

CittadinoOnline : Siamo Sovicille, il Comune sostiene i ristoratori locali con un progetto online - -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo Sovicille

Il Cittadino on line

Sono solo 8 il numero dei casi positivi registrati nella provincia di Siena, 133 in tutta l'area Ausl sud-est, con un totale di 1074 tamponi effettuati.Grazie a un nuovo portale i cittadini possono entrare facilmente in contatto online con i ristoratori e i bar del territorio che si sono organizzati per offrire servizi di asporto e consegna a domicil ...