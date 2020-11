Remnant From the Ashes è un successo da più di 2,5 milioni di unità vendute (Di mercoledì 25 novembre 2020) Perfect World Entertainment e Gunfire Games sono entusiasti di annunciare che Remnant: From the Ashes a oggi ha superato 2,5 milioni di unità vendute su tutte le piattaforme. Vi lasciamo al comunicato ufficiale ma prima non perdetevi la nostra recensione di una delle sorprese più gradite di questi ultimi anni. Considerato uno dei successi a sorpresa del 2019, Remnant: From the Ashes è un brutale sparatutto action survival in terza persona, ambientato in un mondo post-apocalittico pieno di nemici letali e impegnativi incontri con i boss. Dal lancio ad agosto dello scorso anno, il gioco base ha accumulato oltre 1,7 milioni di unità vendute ed entrambi i suoi DLC esclusivi usciti ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Perfect World Entertainment e Gunfire Games sono entusiasti di annunciare chethea oggi ha superato 2,5disu tutte le piattaforme. Vi lasciamo al comunicato ufficiale ma prima non perdetevi la nostra recensione di una delle sorprese più gradite di questi ultimi anni. Considerato uno dei successi a sorpresa del 2019,theè un brutale sparatutto action survival in terza persona, ambientato in un mondo post-apocalittico pieno di nemici letali e impegnativi incontri con i boss. Dal lancio ad agosto dello scorso anno, il gioco base ha accumulato oltre 1,7died entrambi i suoi DLC esclusivi usciti ...

