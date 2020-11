Perché Detto Fatto oggi non è in onda?

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 25 novembre 2020) La puntata di, 25 novembre 2020, di, non va in. Nonostante Raidue abbia trasmesso, poco prima, la presentazione della puntata, con Bianca Guaccero, al suo posto è stato trasmesso il telefilm inglese The Coroner. Ma come mainon va in? Non ci sono spiegazioni ufficiali, ma pare che la decisione sia legata alla bufera in cui è finito il programma nelle ultime ore, dopo un tutorial andato innella puntata del 24 novembre su come fare la spesa in modo sexy. Nel tutorial di Emily Angelillo (che vedete a fine post) veniva infatti spiegato alle telespettatrici come recarsi a fare la spesa sui tacchi, seducendo eventuali uomini tra le corsie. Una scena che ha scatenato una marea di polemiche ...