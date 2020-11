Morte Maradona, Del Piero: “Ha realizzato i sogni delle persone semplicemente giocando a calcio” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Alessandro Del Piero ha parlato della Morte di Diego Armando Maradona ai microfoni di Sky Sport:“Personalmente, indossando il 10 che rappresenta il meglio che un giocatore potesse dare, posso dire che è stato un maestro, un’icona che ci ha fatto vedere le cose per la prima volta. Sono cresciuto in un’età con Maradona, Platini e Zico, per fede tifavo per Platini ma la punizione a due in area con la Juventus ha lasciato tutti inebetiti. Cercavi sempre di imitare quelli che erano i tuoi idoli, coloro che ti ispirano. Un giorno in piena notte mi chiamò Ciro Ferrara dicendomi di andare a conoscere Maradona. Ero già in macchina ma non potevo non andare. Gli è stato perdonato tutto perché ha realizzato i sogni dei bambini più poveri, ha fatto diventare orgogliosi quelli che ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) Alessandro Delha parlato delladi Diego Armandoai microfoni di Sky Sport:“Personalmente, indossando il 10 che rappresenta il meglio che un giocatore potesse dare, posso dire che è stato un maestro, un’icona che ci ha fatto vedere le cose per la prima volta. Sono cresciuto in un’età con, Platini e Zico, per fede tifavo per Platini ma la punizione a due in area con la Juventus ha lasciato tutti inebetiti. Cercavi sempre di imitare quelli che erano i tuoi idoli, coloro che ti ispirano. Un giorno in piena notte mi chiamò Ciro Ferrara dicendomi di andare a conoscere. Ero già in macchina ma non potevo non andare. Gli è stato perdonato tutto perché hadei bambini più poveri, ha fatto diventare orgogliosi quelli che ...

