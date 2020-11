Morte Maradona, Buffon: «Eri il centro di tutto e tutti, mi mancherai» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il messaggio di cordoglio di Gianluigi Buffon per la scomparsa di Diego Armando Maradona Gianluigi Buffon, che in passato ha avuto l’onore di incontrare Diego Armando Maradona, attraverso i propri social ha voluto ricordare l’ex Pibe de Oro con un messaggio di cordoglio. «Quel giorno eravamo tutti lì ad ascoltare i tuoi racconti, trascinati dalla tua leadership. Quello stesso carisma che, unito al tuo sconfinato e ineguagliato talento, ti permetteva di prenderti ogni volta la ribalta. Di essere al centro di tutto e tutti. Dei tuoi compagni, che in campo dipendevano dalle tue giocate e dalla tua classe. Dei tuoi avversari, inermi di fronte a tanta bellezza ma allo stesso tempo consapevoli di assistere a un qualcosa di unico. Mi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il messaggio di cordoglio di Gianluigiper la scomparsa di Diego ArmandoGianluigi, che in passato ha avuto l’onore di incontrare Diego Armando, attraverso i propri social ha voluto ricordare l’ex Pibe de Oro con un messaggio di cordoglio. «Quel giorno eravamolì ad ascoltare i tuoi racconti, trascinati dalla tua leadership. Quello stesso carisma che, unito al tuo sconfinato e ineguagliato talento, ti permetteva di prenderti ogni volta la ribalta. Di essere aldi. Dei tuoi compagni, che in campo dipendevano dalle tue giocate e dalla tua classe. Dei tuoi avversari, inermi di fronte a tanta bellezza ma allo stesso tempo consapevoli di assistere a un qualcosa di unico. Mi ...

Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - rtl1025 : ?? Il governo argentino ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte di Diego Armando #Maradona. - Gazzetta_it : #Pelè: “Un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo” #maradona - fanpage : 'Addio eterno campione', ha scritto il premier. I messaggi del mondo della politica per la morte di Diego Armando… - zazoomblog : VIDEO MARADONA LA MORTE DEL ‘PIBE DE ORO’: quando a Napoli gli consegnarono la cittadinanza onoraria - #VIDEO… -