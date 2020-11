“Mio marito è positivo, correte”: scappa dal Cardarelli, torna a casa e picchia il 118 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo positivo al Covid-19 è riuscito a fuggire dall’ospedale Cardarelli di Napoli dove era ricoverato da alcuni giorni e ha fatto ritorno nella sua abitazione. All’arrivo dell’uomo a casa la moglie ha immediatamente allertato il 118 che è arrivato in poco tempo. Giunti sul posto, l’autista del mezzo di soccorso, nel tentativo di tranquillizzare l’uomo per consentire all’infermiere di rilevare i parametri vitali, ha ricevuto un testata in pieno volto ma la visiera paraschizzi usata come dispositivo di protezione individuale ha impedito lesioni al viso. Grazie all’intervento della polizia la situazione è rientrata sotto controllo e il paziente è stato trasportato nuovamente all’ospedale Cardarelli. Si tratta dell’ennesima aggressione ai danni del personale ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomoal Covid-19 è riuscito a fuggire dall’ospedaledi Napoli dove era ricoverato da alcuni giorni e ha fatto ritorno nella sua abitazione. All’arrivo dell’uomo ala moglie ha immediatamente allertato il 118 che è arrivato in poco tempo. Giunti sul posto, l’autista del mezzo di soccorso, nel tentativo di tranquillizzare l’uomo per consentire all’infermiere di rilevare i parametri vitali, ha ricevuto un testata in pieno volto ma la visiera paraschizzi usata come disdi protezione individuale ha impedito lesioni al viso. Grazie all’intervento della polizia la situazione è rientrata sotto controllo e il paziente è stato trasportato nuovamente all’ospedale. Si tratta dell’ennesima aggressione ai danni del personale ...

fattoquotidiano : Lombardia, le storie di chi “è in coda” per il vaccino antinfluenzale: “Ho 76 anni, mio marito 71 e un polmone rido… - mgiovi_MaiSolo : Io e mio marito abbiamo pianto ?? Sei immenso #ErmalMeta - scarlwalker : Stavo giusto pensando mi manca mio marito eccolo che si manifesta - sioavessiprevis : @Corriere Aaahhhhh mo ho capito perché ci va sempre mio marito... sto porcone... ora quando torna carico su per le… - itsmc17 : RT @sdcsroberts: STEFANIA NERA CON GIULIA: “STAI TROPPO AZZECCATA, MI STRAPAZZI. NEANCHE MIO MARITO SI METTE A CUCCHIAIO CON ME LA NOTTE, P… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mio marito Prometeo Tv n.48 del 25 novembre 2020 Yahoo Notizie