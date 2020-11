Johnny Depp: una battuta di Animaniacs fa infuriare i fan dell'attore (Di mercoledì 25 novembre 2020) Johnny Depp viene citato in una battuta di un episodi di Animaniacs che ha provocato l'indignazione dei numerosi fan dell'attore: ecco per quale motivo. Una battuta pronunciata in un episodio di Animaniacs ha mandato su tutte le furie i fan di Johnny Depp. I numerosi ammiratori di Depp, infatti, hanno intravisto nella battuta un commento offensivo relativo alla vicenda pubblica che ha avuto per protagonisti l'attore e la star di Aquaman, Amber Heard. Durante il corso degli ultimi mesi, il divorzio della coppia ha occupato le prime pagine dei principali tabloid e ha scosso profondamente l'opinione pubblica - oltre ad aver provocato importanti ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 novembre 2020)viene citato in unadi un episodi diche ha provocato l'indignazione dei numerosi fan: ecco per quale motivo. Unapronunciata in un episodio diha mandato su tutte le furie i fan di. I numerosi ammiratori di, infatti, hanno intravisto nellaun commento offensivo relativo alla vicenda pubblica che ha avuto per protagonisti l'e la star di Aquaman, Amber Heard. Durante il corso degli ultimi mesi, il divorzioa coppia ha occupato le prime pagine dei principali tabloid e ha scosso profondamente l'opinione pubblica - oltre ad aver provocato importanti ...

