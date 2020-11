"Era gentile, poi botte e sputi. Vi mostro come mi ha ridotta" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Rosa Scognamiglio Sara, vittima di violenza da parte dell'ex marito, si racconta a ilGiornale.it: "Mi riempiva di botte e minacciava di fare del male ai miei figli" botte. sputi. Insulti e minacce. L'inferno di Sara comincia così, a una sola settimana dalle nozze, nel dicembre del 2013. "Ha iniziato a picchiarmi appena sette giorni dopo il matrimonio", racconta alla nostra redazione. Cinque anni di lividi al corpo, umiliazioni e vessazioni. Cinque lunghi anni di ferite insanabili. "Mi sputava addosso, mi offendeva, mi prendeva a calci nello stomaco. Ma soprattutto, ha minacciato di sciogliere mia figlia nell'acido". Sara ha la voce rotta dal pianto mentre lo dice. C'è un audio che conserva nella memoria del suo smartphone: "Dimmi che mi ami, puttana. Perché tu sei una puttana, sei cattiva" ripete il suo aguzzino. "Sono ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Rosa Scognamiglio Sara, vittima di violenza da parte dell'ex marito, si racconta a ilGiornale.it: "Mi riempiva die minacciava di fare del male ai miei figli". Insulti e minacce. L'inferno di Sara comincia così, a una sola settimana dalle nozze, nel dicembre del 2013. "Ha iniziato a picchiarmi appena sette giorni dopo il matrimonio", racconta alla nostra redazione. Cinque anni di lividi al corpo, umiliazioni e vessazioni. Cinque lunghi anni di ferite insanabili. "Mi sputava addosso, mi offendeva, mi prendeva a calci nello stomaco. Ma soprattutto, ha minacciato di sciogliere mia figlia nell'acido". Sara ha la voce rotta dal pianto mentre lo dice. C'è un audio che conserva nella memoria del suo smartphone: "Dimmi che mi ami, puttana. Perché tu sei una puttana, sei cattiva" ripete il suo aguzzino. "Sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Era gentile Claudio Tonelli morto: Fano piange il 'dottore' degli orologi il Resto del Carlino "Ciao Franco, anima gentile La Valle piange il tuo sorriso"

Si svolgerà oggi, alle 15, al cimitero di Villetta, con la benedizione didon Giovanni Marovelli, il funerale di Franco Salotti (foto), titolare del ristorante, pizzeria e albergo Il Grotto di Villetta ...

Rugby, Francia sconvolta per la morte del mito Dominici: era l'incubo degli All Blacks

Una carriera strepitosa con i Bleus, apprezzato in campo e fuori. Ha posto fine alla sua vita gettandosi dal tetto di un edificio abbandonato. Aveva 48 anni ...

