Coronavirus: indici tutti in calo, ma 722 decessi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si consolida la frenata della curva. Oggi poco più di 25,000 casi con oltre 230mila tamponi. 12 positivi ogni cento test, appena 10 giorni fa erano 18. Diminuisce la pressione sulle strutture ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si consolida la frenata della curva. Oggi poco più di 25,000 casi con oltre 230mila tamponi. 12 positivi ogni cento test, appena 10 giorni fa erano 18. Diminuisce la pressione sulle strutture ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus indici Coronavirus: indice di contagio Rt a Milano a 0.86, sotto la soglia di guardia Fanpage.it Dal carcere di Santa Maria Capua Vetere mascherine “stop violenza donne”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne moltissimi personaggi famosi hanno indossato la mascherina “Stop alla violenza sulle donne” realizzate dai ...

Covid 19, più casi (25 mila 823), tamponi e morti (722). Ma ricoveri in calo

Duemila 631 casi di Covid 19 in più rispetto a ieri ... penso che saremo arancioni tra l'1 e il 3 di dicembre", ha dichiarato, "L'indice 'Rt quando andammo in zona rossa era 2,16 e nell'ultimo report ...

