Caso Yara | dieci anni fa l' omicidio | tutte le tappe del processo Bossetti

Milano, 25 nov. (Adnkronos) - dieci anni fa viene uccisa Yara Gambirasio. Di quel delitto resta un'inchiesta record senza eguali in Italia e nel mondo, un processo in cui la prova scientifica diventa protagonista assoluta. Dopo lunghe e complesse indagini raccolte in 60 faldoni, Massimo Bossetti viene condannato in via definitiva all'ergastolo, pena che sta scontando nel carcere milanese di Bollate. Se l'omicidio sembra destinato a diventare una serie tv, la difesa del muratore di Mapello non demorde e continua chiedere a gran voce l'accesso ai reperti. Un ricorso su cui il prossimo gennaio si pronuncerà la Cassazione e che potrebbe segnare il primo passo per un'eventuale revisione del Caso. 26 novembre 2010. Sono le 18.40 circa quando la 13enne Yara ...

