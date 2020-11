All Together Now: Antonio Marino canta Io ti aspetto – 25 novembre 2020 (video e gallery) (Di giovedì 26 novembre 2020) Nella quarta puntata della terza edizione di All Together Now di stasera, 18 novembre 2020, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche Antonio Marino, 38 anni, di Napoli, vocal coach e già concorrente di X Factor, che un anno e mezzo fa ha scoperto di avere un carcinoma al quarto stadio alle corde vocali, poi superato. Antonio, che nella scorsa puntata ha parlato anche della propria omosessualità e della fortuna di avere il sostegno della famiglia, ha cantato il brano Io ti aspetto di Marco Mengoni. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 26 novembre 2020) Nella quarta puntata della terza edizione di AllNow di stasera, 18, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche, 38 anni, di Napoli, vocal coach e già concorrente di X Factor, che un anno e mezzo fa ha scoperto di avere un carcinoma al quarto stadio alle corde vocali, poi superato., che nella scorsa puntata ha parlato anche della propria omosessualità e della fortuna di avere il sostegno della famiglia, hato il brano Io tidi Marco Mengoni. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra ...

RengaOfficial : Siete pronti?! Ci vediamo questa sera su Canale 5 dalle ore 21.20 ?? quarta puntata di “All Together Now”! ?? Io ci… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 @m_hunziker conduce un nuovo appuntamento con #AllTogetherNow. A giudicare i 9 concorr… - lucarrabbiato : perché state guardando all together now quando c’è malati di pulito su real time? pick the right side - Radiomusikblog : Antonio Marino, il favorito di ATN, canta Mengoni, ma forse stavolta qualcosa non va ... - damanti75 : RT @RengaOfficial: Siete pronti?! Ci vediamo questa sera su Canale 5 dalle ore 21.20 ?? quarta puntata di “All Together Now”! ?? Io ci sarò… -