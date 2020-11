Monnalisa sigla un accordo pluriennale con Chiara Ferragni per linea bimbo e già vola in Borsa (Di martedì 24 novembre 2020) Chiara Ferragni sigla un accordo di licenza con Monnalisa Un altro salto nella carriera di Chiara Ferragni: l’influencer cremonese ha appena firmato un accordo di licenzia della durata di cinque anni con Monnalisa, l’azienda attiva nel settore dell’abbigliamento per bambini e quotata all’Aim di Borsa Italia. La Ferragni, che al momento aspetta il secondo figlio (è una bambina), è mamma di Leone. L’accordo stipulato con Monnalisa ha l’obiettivo di far crescere a livello mondiale il brand The Blonde Salad fondato dalla Ferragni (almeno nel segmento moda bambini 0-10 anni) attraverso Monnalisa, che ha una distribuzione in più di 60 paesi ... Leggi su tpi (Di martedì 24 novembre 2020)undi licenza conUn altro salto nella carriera di: l’influencer cremonese ha appena firmato undi licenzia della durata di cinque anni con, l’azienda attiva nel settore dell’abbigliamento per bambini e quotata all’Aim diItalia. La, che al momento aspetta il secondo figlio (è una bambina), è mamma di Leone. L’stipulato conha l’obiettivo di far crescere a livello mondiale il brand The Blonde Salad fondato dalla(almeno nel segmento moda bambini 0-10 anni) attraverso, che ha una distribuzione in più di 60 paesi ...

