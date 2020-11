Live Lazio-Zenit 3-1 diretta | Immobile freddo dal dischetto

(Di martedì 24 novembre 2020) 9'st GOLdagli 11 metri. Destro ad incrociare che non lascia scampo a Kerzhakov. Doppietta e terzo gol in due gare di Champions. 8'st Rigore per la...

orsininews_ : -CHAMPIONS LEAGUE LIVE - Lazio - Zenit 2-1, la sbocca Immobile, al 22' raddoppia Parolo! La Juve trova il pareggio… - shaffihdauda1 : #UCL : LAZIO 3-1 ZENIT* [Immobile 3', 55', Parolo 22' || dzyuba 25'] ? Mechi 5 za mwisho za Ciro Immobile kwa Laz… - UEFAcom_it : IMMOBILEEE! SEGUI Lazio-Zenit con il nostro LIVE ?? - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI - Italiane in Europa, le ultime LIVE! Juve: Dybala con CR7. Lazio, c'è Hoedt - BADRIAN76495727 : RT @SkySport: #LazioZenit 2-1 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Live Lazio

1'st Iniziata la ripresa all'Olimpico. Nessun cambio. Immobile subito. Poi Parolo. Ma la riapre Dzyuba. Lazio avanti alla fine del primo tempo che dopo un avvio importante perde la bussola qualche ...Lazio Zenit streaming su NOW TV, una proposta ricca e flessibile Lazio Zenit streaming è solo uno degli eventi live che possono essere seguiti su NOW TV. La proposta di NOW TV non è soltanto ricca, ma ...