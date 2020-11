Juventus, De Ligt: “Stasera è stata dura, abbiamo fatto male” (Di mercoledì 25 novembre 2020) La vittoria di stasera contro il Ferencvaros spedisce la Juventus agli ottavi di Champions con due turni di anticipo. De Ligt però è critico al termine della partita: "Stasera oggi è stata molto complicata - dichiara l'olandese ai microfoni di Sky Sport - , perchè secondo me il Ferencvaros ha fatto molto bene. Loro hanno giocato molto corti e così è difficile cercare i giocatori tra le linee. Noi abbiamo fatto male oggi, perchè è importante giocare più veloce, con più coraggio, non abbiamo creato tanto" - conclude il difensore ex Ajax - .caption id="attachment 1055755" align="alignnone" width="4500" De Ligt, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 25 novembre 2020) La vittoria di stasera contro il Ferencvaros spedisce laagli ottavi di Champions con due turni di anticipo. Deperò è critico al termine della partita: "Stasera oggi èmolto complicata - dichiara l'olandese ai microfoni di Sky Sport - , perchè secondo me il Ferencvaros hamolto bene. Loro hanno giocato molto corti e così è difficile cercare i giocatori tra le linee. Noimale oggi, perchè è importante giocare più veloce, con più coraggio, noncreato tanto" - conclude il difensore ex Ajax - .caption id="attachment 1055755" align="alignnone" width="4500" De, getty/caption ITA Sport Press.

