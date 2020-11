Jessica Alves, il prof. Lorenzetti contro l’ex “Ken umano”: “Orrenda, i chirurghi plastici seri non creano mostri del genere” (Di martedì 24 novembre 2020) “I chirurghi plastici seri non creano mostri del genere”. Il Ken Umano, oggi diventato donna col nome di Jessica Alves, viene attaccato duramente dal professor Lorenzetti. È accaduto domenica 22 novembre a Live-Non è la D’Urso dove il Ken Umano è stato spesso presente come ospite. Questa volta Ken si è seduto nello studio di Barbara D’Urso come Jessica Alves. È infatti dalla primavera 2020 che la transizione da Rodrigo a Jessica è avvenuto definitivamente. “Questa è la decisione giusta per me, è la cosa migliore che sto facendo nella vita per me stesso” – ha spiegato Jessica – “sto ancora facendo il mio percorso. Non è facile cambiare genere, in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) “Inondel. Il Ken Umano, oggi diventato donna col nome di, viene attaccato duramente dalessor. È accaduto domenica 22 novembre a Live-Non è la D’Urso dove il Ken Umano è stato spesso presente come ospite. Questa volta Ken si è seduto nello studio di Barbara D’Urso come. È infatti dalla primavera 2020 che la transizione da Rodrigo aè avvenuto definitivamente. “Questa è la decisione giusta per me, è la cosa migliore che sto facendo nella vita per me stesso” – ha spiegato– “sto ancora facendo il mio percorso. Non è facile cambiare genere, in un ...

