Israele: Netanyahu, 'Bahrein mi ha invitato, ci andrò' (Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - TEL AVIV, 24 NOV - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu andrà presto in Bahrein per una visita di Stato, la prima del genere dopo la firma degli Accordi di Abramo tra i due Paesi. L'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - TEL AVIV, 24 NOV - Il premier israeliano Benyaminandrà presto inper una visita di Stato, la prima del genere dopo la firma degli Accordi di Abramo tra i due Paesi. L'...

Carmela_oltre : RT @francofontana43: Israele: Gantz infuriato con Netanyahu Il volo segreto di Bibi a Riyadh val bene una crisi @michelegiorgio2, @ilmanife… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Benjamin Netanyahu è volato in Arabia Saudita per un incontro segreto con il principe saudita Mohammed bin Salman e il seg… - ilfoglio_it : Benjamin Netanyahu è volato in Arabia Saudita per un incontro segreto con il principe saudita Mohammed bin Salman e… - nenanewsagency : Il volo segreto di #Netanyahu in #ArabiaSaudita, normalizzazione più vicina. Domenica sera il premier di #Israele a… - cera1volta : RT @francofontana43: Israele: Gantz infuriato con Netanyahu Il volo segreto di Bibi a Riyadh val bene una crisi @michelegiorgio2, @ilmanife… -