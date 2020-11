Inter-Real Madrid, i diffidati nerazzurri a rischio squalifica in vista del Monchengladbach (Di martedì 24 novembre 2020) Solo un giocatore figura nella lista dei diffidati a rischio squalifica dell’Inter prima di scendere in campo contro il Real Madrid, in vista della sfida del quinto turno in casa del Borussia Monchengladbach. Si tratta di Arturo Vidal, pedina fondamentale nello scacchiere di Conte, che dunque dovrà stare molto attento contro i blancos a non rimediare un altro cartellino giallo. Il cileno, infatti, ne ha ricevuti due nelle prime tre partite e in caso di ulteriore ammonizione incorrerebbe nella squalifica. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Solo un giocatore figura nella lista deidell’prima di scendere in campo contro il, indella sfida del quinto turno in casa del Borussia. Si tratta di Arturo Vidal, pedina fondamentale nello scacchiere di Conte, che dunque dovrà stare molto attento contro i blancos a non rimediare un altro cartellino giallo. Il cileno, infatti, ne ha ricevuti due nelle prime tre partite e in caso di ulteriore ammonizione incorrerebbe nella. SportFace.

FBiasin : Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momen… - MatteoBarzaghi : Inter: Sensi ha ripreso a fare parte del lavoro con la squadra. Real Madrid: Benzema si allena ancora a parte e a q… - Inter : ? | 5 COSE ?? Dopo un match con la Nazionale ha scambiato la maglia con il suo idolo d'infanzia. Chi è? ????? In cuci… - Angelo69180228 : @GhostJR__ Inter-Real Madrid Liverpool-Atalanta Stesso giorno, stesso orario, ma perchè? - XanZah10 : RT @Inter: ?? | ALLENAMENTO Le foto dei nerazzurri in campo in vista di #InterReal ?? ?? -