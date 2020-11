Energia, Enel punta sull’idrogeno verde: capacità di oltre 2Gw al 2030 (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – Nella vision del futuro verso il 2030 Enel vede “opportunità significative” anche “dal segmento dell’idrogeno verde, in cui il Gruppo prevede di integrare gli elettrolizzatori negli impianti rinnovabili che producono elettricità per la vendita diretta o per servizi di dispacciamento, vendendo idrogeno verde anche a clienti industriali”. Il Gruppo prevede quindi “di accrescere la propria capacità di idrogeno verde a oltre 2 GigaWatt nel 2030“. STARACE (ENEL): NUCLEARE PUO’ SVOLGERE RUOLO IN IDROGENO VERDE Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – Nella vision del futuro verso il 2030 Enel vede “opportunità significative” anche “dal segmento dell’idrogeno verde, in cui il Gruppo prevede di integrare gli elettrolizzatori negli impianti rinnovabili che producono elettricità per la vendita diretta o per servizi di dispacciamento, vendendo idrogeno verde anche a clienti industriali”. Il Gruppo prevede quindi “di accrescere la propria capacità di idrogeno verde a oltre 2 GigaWatt nel 2030“. STARACE (ENEL): NUCLEARE PUO’ SVOLGERE RUOLO IN IDROGENO VERDE

Ultime Notizie dalla rete : Energia Enel Energia, Enel One: la nuova offerta verde lanciata sul mercato da Enel Energia Affaritaliani.it Il nuovo piano di Enel al 2030: investimenti da 190 mld

Tra i punti salienti del nuovo piano di Enel c’è la strategia sull’indebitamento, quella sui dividendi e quella sulle emissioni. La chiusura degli impianti a carbone, infatti, verrà anticipata dal 203 ...

Energia: Spagna, Endesa annuncia investimenti per 7,9 miliardi nei prossimi 3 anni

La compagnia energetica spagnola Endesa, appartenente al gruppo Enel, prevede di aumentare il suo piano di investimenti nel prossimo ...

