Covid, annunci irrituali sul vaccino Mantovani, priorità alla sicurezza (Di martedì 24 novembre 2020) Per Alberto Mantovani (direttore scientifico Humanitas) gli annunci della scorsa settimana sono stati «irrituali» «Una notizia straordinaria. In questa corsa però non è importante chi arriva primo, ma chi offre maggiori garanzie»

fattoquotidiano : Vaccino anti-covid, Galli difende Crisanti: “E’ stato molto travisato. Siamo tutti seccati da questa gara di annunc… - Gianni38114216 : @smileanyway0 Qualcuno che alla TV annunci la fine del covid 19 - mariopaps : Vaccini L’immunologo Mantovani: “Annunci non facciano abbassare la guardia”. EMA L’Ema pubblicherà tutti dati sui v… - Theothe38325208 : Oggi nella banca dati degli annunci di lavoro del centro per l'impiego della mia provincia : 3 annunci. Questo è. #Covid_19 - Agenzia_Dire : #Covid, #Crisanti: “Sul #vaccino solo annunci per i mercati finanziari, aziende produttrici pubblichino i dati”. -