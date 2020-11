Coronavirus | scuole chiuse in tre comuni del Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Resterannolea Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli: i sindaci dei rispettivi, valutate le condizioni relative al rischio di contagiosità nei propri territori, hanno deciso di sospendere le attività didattiche in presenza fino al 28 novembre. Dunque, domani non torneranno in classe gli alunni delledell’Infanzia (0-6 anni), asili nidi, è della prima classe della scuola primaria di tutti gli istituti pubblici e privati presenti sui territori comunali, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di ...