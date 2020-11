Contraffazione | denunciati due senegalesi per ricettazione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Commercializzavano abiti contraffatti. Così Ieri mattina gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Mancini due uomini con delle buste in mano che, alla loro vista, si sono allontanati per eludere il controllo. I poliziotti li hanno bloccati in via Maddalena ed hanno rinvenuto nei sacchi diversi capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti di note “griffe” che sono stati sequestrati. I due,di 40 e 41 anni, sono statipere introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; inoltre il 41enne, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello ...