Alba Parietti confessa su un sacerdote: “La mia testa invasa da fantasie peccaminose” (Di martedì 24 novembre 2020) Intervistata da Di Più, Alba Parietti ha fatto una confessione choc sul segretario di papa Ratzinger Alba Parietti è un personaggio che ha fatto molto parlare di sé e questa volta l’ha fatto con un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. In che modo? L’opinionista ha confessato di aver provato una passione platonica per un sacerdote. Si tratta di Padre Georg, il fidato segretario di papa Ratzinger che Alba incontrò casualmente diversi anni fa in un viaggio in treno. “Lo confesso ho desiderato un sacerdote: Padre Georg, me lo sono trovato di fronte e la mia testa è stata invasa da fantasie peccaminose“, ha esordito così la Parietti nell’intervista al settimanale. La ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 24 novembre 2020) Intervistata da Di Più,ha fatto una confessione choc sul segretario di papa Ratzingerè un personaggio che ha fatto molto parlare di sé e questa volta l’ha fatto con un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. In che modo? L’opinionista hato di aver provato una passione platonica per un. Si tratta di Padre Georg, il fidato segretario di papa Ratzinger cheincontrò casualmente diversi anni fa in un viaggio in treno. “Lo confesso ho desiderato un: Padre Georg, me lo sono trovato di fronte e la miaè statadapeccaminose“, ha esordito così lanell’intervista al settimanale. La ...

